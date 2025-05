Cesenatico, Detector Shop porta in Italia i metal-detector turchi Nokta: siglata la distribuzione esclusiva

Nuovo colpo di mercato per Detector Shop, la divisione “hobby” dell’azienda Securitaly, con sede a Villalta di Cesenatico. L’impresa romagnola ha ufficializzato un accordo strategico con il brand turco Nokta, diventando distributore esclusivo per l’Italia dei suoi metal-detector, tra i più richiesti sul mercato internazionale.

La partnership è stata firmata nei giorni scorsi a Istanbul, rafforzando il profilo internazionale di Detector Shop, già importatore esclusivo in Italia dei metal-detector Garrett, marchio statunitense leader nel settore. Con questo nuovo accordo, l’azienda amplia significativamente il proprio catalogo, includendo un brand in forte ascesa come Nokta.

Fondata in Turchia, Nokta si è imposta negli ultimi dieci anni come una realtà dinamica e innovativa, capace di progettare strumenti tecnologicamente avanzati e al tempo stesso accessibili. Una politica commerciale aggressiva e prezzi competitivi hanno reso i dispositivi Nokta tra i più ricercati, sia dai professionisti che dagli appassionati del metal-detecting.

Tra i modelli di punta figurano il celebre Simplex, apprezzato per il suo rapporto qualità-prezzo, e il più recente FINDX, che si distingue per le sue prestazioni elevate e l’elettronica evoluta. Dispositivi che, per affidabilità e risultati sul campo, non hanno nulla da invidiare ai giganti storici del settore.

Con questa nuova esclusiva, Detector Shop consolida ulteriormente la sua posizione di riferimento sul mercato italiano, proponendosi come interlocutore privilegiato per chi cerca prodotti all’avanguardia nel mondo della ricerca metalli.