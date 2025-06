Cesenatico, estate senza vetro: scatta l’ordinanza anti-movida. Stretta speciale per la Notte Rosa

Niente bottiglie di vetro in strada durante i weekend estivi: il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita e l’uso di contenitori in vetro per bevande e alimenti nelle serate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi. Il provvedimento sarà in vigore dal 1° giugno al 7 settembre 2025, dalle ore 18 alle 7 del mattino successivo.

Il divieto riguarda tutta la zona compresa tra viale Zara (Levante) e via Cavour (Ponente), e tra la ferrovia e l’arenile, e coinvolge tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e distributori automatici. È inoltre vietato consumare bevande in vetro al di fuori dei locali e delle aree autorizzate, così come introdurre e detenere contenitori in vetro nelle seguenti aree sensibili:

Piazza Costa

Giardini al Mare

Piazza Ciceruacchio

Corso Garibaldi

Via Marino Moretti

Piazza delle Conserve

Chi non rispetta l’ordinanza rischia una multa che può arrivare fino a 500 euro.

Divieti rafforzati per la Notte Rosa

Misure ancora più rigide in occasione della Notte Rosa, in programma nel weekend del 20-22 giugno. In Piazza Costa e zone limitrofe, sarà vietata non solo la vendita e il consumo di vetro, ma anche l’uso di lattine e contenitori chiusi e rigidi da parte di tutte le attività commerciali, inclusi stabilimenti balneari e strutture ricettive.

Le restrizioni saranno attive:

Dalle 18 di venerdì 20 giugno alle 2 di domenica 21 giugno

Dalle 18 di domenica 21 giugno alle 2 di lunedì 22 giugno

Con queste misure l’Amministrazione comunale intende garantire maggiore sicurezza, decoro e rispetto degli spazi pubblici durante la stagione turistica, prevenendo episodi di degrado e pericolo legati all’abbandono o all’uso improprio di contenitori in vetro e metallo.