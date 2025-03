Cesenatico: Estate sicura grazie ai maggiori controlli della polizia

Cesenatico ha registrato un’estate caratterizzata da un aumento della sicurezza, grazie all’attuazione di un Presidio estivo che ha operato dal 1° luglio al 31 agosto. Durante una conferenza stampa, il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, e il commissario Paolo Di Masi hanno illustrato i risultati delle operazioni, presenti anche il sindaco Matteo Gozzoli.

Il comando del Presidio estivo ha garantito una vigilanza quotidiana attraverso un incremento del personale, con venti poliziotti, di cui dieci recentemente assegnati. Di Masi ha evidenziato l’importanza dei controlli, sottolineando il feedback positivo ricevuto dai cittadini e dai turisti, tra cui il salvataggio di una donna infortunata che ha condiviso la propria gratitudine sui social media.

Le forze dell’ordine hanno gestito una serie di interventi, rispondendo a richieste di soccorso per liti e comportamenti molesti, e hanno assistito persone in difficoltà. Particolare attenzione è stata rivolta a segnalazioni di anziani e bambini smarriti. È stato riportato il caso di un’ultraottantenne di Rovigo, trovata e riportata ai suoi familiari dopo essersi smarrita.

In ambito di prevenzione, i servizi hanno compreso operazioni antiabusivismo e controlli alle strutture ricettive, in sinergia con la Polizia locale. Nel corso delle attività, sono stati rintracciati dieci cittadini tunisini, di cui otto privi di documenti.

In totale, sono state impiegate 425 pattuglie e istituire 429 posti di controllo, identificando oltre 4.300 persone. Il bilancio finale ha visto 42 deferimenti e cinque arresti, insieme a 41 contravvenzioni al codice della strada.

Rispetto all’anno precedente, il numero complessivo di operazioni ha visto una leggera diminuzione, ma la Polizia ha continuato a garantire la sicurezza in una città viva come Cesenatico, con risultati apprezzabili. Il questore Mastromattei ha ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità della struttura, mentre il sindaco Gozzoli ha espresso gratitudine per l’estensione del periodo di attività del Presidio, evidenziando l’assenza di episodi di particolare disordine.