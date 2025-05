Cesenatico. Fermato sabato sera dalla Polizia Locale un minore ricercato

Tunisino, classe 2008, ha diversi precedenti per rapina

Cesenatico, 20 maggio 2025_Sabato sera la Polizia Locale di Cesenatico ha portato a termine un importante intervento nella zona di Zadina con il nucleo di sicurezza urbana impegnato nei controlli di routine del territorio. Gli agenti hanno fermato un minore – tunisino classe 2008 – che era già noto alle forze dell’ordine in quanto resosi responsabile di numerose rapine nel territorio di Cervia. A seguito delle verifiche effettuate è stato scoperto che il ragazzo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale dei minori delle Marche dopo essere fuggito da una comunità in provincia di Napoli in cui doveva scontare una misura alternativa alla pena a seguito delle rapine commesse.

Il fermato – su disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale dei Minori – è stato trasferito all’IPM di Bologna dove dovrà rimanere detenuto in attesa di giudizio. All’attività ha partecipato anche una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare con la quale la Polizia Locale di Cesenatico ha instaurato una proficua collaborazione che coinvolge anche il Comando di Cesena riguardo alle tematiche della sicurezza urbana e stradale.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e del comandante Alessio Rizzo

«Il fenomeno delle cosiddette “baby gang” è presente nella nostra riviera e consapevoli di questo stiamo mettendo in atto un intenso controllo del territorio per fare in modo che il divertimento della notte rimanga sempre nella legalità e nella sicurezza. Spesso i periodi di apertura e chiusura della stagione sono quelli più delicati perché l’attenzione ancora non è altissima, per questo abbiamo iniziato fin da subito con un controllo capillare», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Ringrazio gli agenti intervenuti e il dirigente e gli operatori socioeducativi del CAS di via Friuli a Cervia che ci hanno informato che il minore era all’interno del nostro territorio comunale e anche i Carabinieri di Milano Marittima. In questo modo siamo riusciti a intervenire prontamente con i nostri agenti che hanno svolto come sempre un ottimo lavoro», le parole del comandante Alessio Rizzo.