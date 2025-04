Cesenatico. Florian Goerlitz in Romagna con una nuova opera d’arte

L’artista tedesco famoso in tutto il mondo ha realizzato uno speciale mandala dinamico al nuovo Custodisca Evolution Hotel di Cesenatico

In questi giorni è sbarcato in riviera uno dei maggiori giovani artisti tedeschi contemporanei. È Florian Goerlitz, 29 anni, un creatore di fama internazionale che sta avendo un grande successo con le sue installazioni che disegna e realizza per i luoghi simbolo di varie città nel mondo.

Florian è arrivato a Cesenatico, dove ha realizzato un grande mandala meccanico di 5 metri per 4, nell’area esterna del nuovo Custodisca Hotel Revolution, l’albergo di Edward Scialfa ricavato dove c’era l’Hotel Executive.

L’artista originario di Berlino ha disegnato la nuova opera d’arte, ha progettato ogni singolo pezzo, che poi è stato tagliato, coinvolgendo tutto il team per due settimane, utilizzando varie essenze di legno, una speciale plastica e altri materiali, scegliendo poi le tonalità dei colori. Tutte le componenti della complessa installazione, il cui peso complessivo è di oltre 700 chilogrammi, sono state caricate su un camion, che dalla città tedesca ha raggiunto Cesenatico.

Per il montaggio del mandala Florian Goerlitz e la sua squadra hanno impiegato quattro giorni: “Questa per me è la prima volta in Emilia-Romagna – dice l’artista – nonostante io sia già stato in Italia in passato assieme alla mia famiglia, per trascorrevi delle vacanze. Ho scelto il progetto Custodisca di Cesenatico perchè è molto originale: si tratta del primo albergo in Italia con questo genere di impostazioni e di servizi, l’idea mi è piaciuta subito e sono contento di contribuire a rendere speciale questo spazio, con un’opera unica e originale”.

Il dinamismo è la caratteristica principale del grande mandala progettato: “A mio avviso ciò che rende interessante l’opera è il movimento, così ogni secondo è differente, un po’ come accade nella vita di tutti noi, che cambia appunto con il movimento”.

Le aspettative per quest’opera sono decisamente alte da parte dell’autore : “Mi aspetto di colpire profondamente i visitatori – prosegue Florian Goerlitz – anche perchè in altri lavori simili realizzati in importanti piazze e locali all’estero, in occasione di manifestazioni di grande richiamo, la reazione della gente è stata di grande ammirazione. In luoghi dove la gente ascolta musica, balla, beve e si diverte, abbiamo visto la maggior parte fermarsi davanti all’installazione, rimanendone letteralmente ipnotizzati. Sono certo che accadrà anche qui”.

Il Custodisca Hotel Revolution che sarà inaugurato a fine maggio, presenta dunque una delle novità assolute sul panorama artistico e turistico italiano, aggiungendo all’offerta anche una impronta internazionale.

Florian Goerlitz, il quale ha iniziato questo suo genere di esperienze nove anni fa, quando aveva appena vent’anni, durante un viaggio in India, ha poi realizzato opere in Germania, in Spagna, negli Stati Uniti, in Messico, Sudafrica, al mitico elrow a Ibiza, al Boom Festival in Portogallo e in altri luoghi conosciuti a livello mondiale.

Per Cesenatico la nuova opera d’arte è un motivo di grande richiamo e spessore artistico.