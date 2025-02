Cesenatico. Fogna di via Cavour: al via i lavori di ripristino

Investimento da € 120.000 dopo i danni dell’alluvione

Cesenatico, 19 febbraio 2025_ Sono cominciati oggi i lavori in via Cavour nella zona di Ponente per intervenire su un danneggiamento della fognatura bianca accorso in seguito all’alluvione dell’ottobre scorso. Il danno ha comportato ingenti perdite d’acqua e il conseguente avvallamento del manto stradale con la strada chiusa da una transenna.

L’intervento prevede la riparazione della fogna inserendo una “calza” interna con materiale idoneo (prfv) – una tecnologia assodata e già svolta dalla ditta esecutrice – che va a ripristinare la continuità della tubatura e compensare eventuali punti di perdita. L’importo previsto dei lavori è di € 120.000, le operazioni avranno una durata di circa un mese e saranno eseguite dalla ditta Venturi Autospurghi srl di Anzola dell’Emilia.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Abbiamo programmato fin da subito l’intervento in via Cavour e ora ci sono le condizioni per poter cominciare con il reperimento dei materiali che è andato a buon fine. Come ente ci siamo fatti carico di moltissime operazioni contraendo un debito fuori bilancio di € 700.000 e molti interventi sono stati già conclusi. Proseguiamo il nostro dialogo con la regione che sta lavorando insieme al commissario Curcio», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

