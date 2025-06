Cesenatico, il 27 giugno passaggio di consegne al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo

È in programma venerdì 27 giugno alle ore 10.30 in Piazza Spose dei Marinai la cerimonia ufficiale per il passaggio di consegne al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

Dopo tre anni di servizio, il Tenente di Vascello Francesco Marzolla lascia il comando per assumere il ruolo di Caposervizio personale marittimo, attività marittime e contenzioso a Chioggia. Al suo posto arriva il Tenente di Vascello Emanuela Colì, classe 1994, originaria di Lecce, che proviene dalla direzione marittima di Bari dove ricopriva il ruolo di Capo sezione gente di mare e pesca.

Prima della cerimonia, Marzolla e Colì hanno effettuato il tradizionale giro di saluti con il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e la vicesindaco Lorena Fantozzi.

Il Comune di Cesenatico ha espresso il proprio ringraziamento a Marzolla per il lavoro svolto nel triennio e ha dato il benvenuto a Colì, augurandole buon lavoro nel nuovo incarico.