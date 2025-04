Cesenatico, il Partito Democratico propone il dialogo con la comunità sulle sfide del territorio

Il Partito Democratico di Cesenatico invita tutta la cittadinanza a partecipare a un incontro pubblico dal titolo “Le sfide del territorio dalla Regione agli Enti locali”, che si terrà giovedì 10 aprile 2025 alle 20:00, presso il Museo della Marineria (via Armellini 18).

L’incontro sarà l’occasione per un confronto diretto e approfondito sul ruolo cruciale che la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali hanno nell’affrontare le sfide che interessano la nostra comunità. In un periodo in cui la collaborazione istituzionale e la capacità di fare rete sono più che mai fondamentali per rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini, verranno esplorati i temi legati alla nuova Legge di Bilancio regionale. Un focus particolare sarà dedicato agli investimenti previsti in sanità, transizione ecologica, lavoro, scuola e coesione territoriale.

Saranno presenti all’incontro Davide Baruffi, Assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna e Responsabile nazionale Enti locali del Partito Democratico, e Francesca Lucchi, Consigliera regionale. A introdurre i lavori saranno Matteo Gozzoli, Sindaco di Cesenatico, e Valentina Montalti, Segretaria del Partito Democratico di Cesenatico.