Cesenatico, il porto canale protagonista in tv: al via su Rai1 la serie “La Ricetta della Felicità”

Le vele colorate del porto canale e l’anima più autentica della Riviera Romagnola approdano in prima serata su Rai1 con la nuova serie “La Ricetta della Felicità”, in onda giovedì 25 settembre alle 21.30.

Girata in gran parte in Emilia-Romagna e ambientata nel borgo immaginario di Marina di Romagna, la fiction ha scelto Cesenatico come uno dei set principali, regalando al pubblico scorci suggestivi tra costa, piadinerie e atmosfere di riviera.

Protagoniste della storia due donne straordinarie: Cristiana Capotondi, nei panni di Marta, e Lucia Mascino, nel ruolo di Susanna. Un racconto intenso e coinvolgente fatto di verità difficili, coraggio e amicizia, che porta sullo schermo il tema della rinascita personale e collettiva.

Al loro fianco un cast d’eccezione: Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne. Grande attesa anche per la partecipazione straordinaria di Orietta Berti, che arricchirà la serie con il suo carisma inconfondibile.

“La Ricetta della Felicità” è una produzione Rai Fiction e Stand by Me – Produzioni TV, diretta da Giacomo Campiotti, con il contributo del Mic e il supporto fondamentale della Regione Emilia-Romagna e della Emilia-Romagna Film Commission.

Cesenatico porta così nuovamente le sue bellezze sul piccolo schermo, confermando la propria vocazione di set cinematografico e televisivo, capace di attrarre produzioni nazionali e di raccontare il lato più genuino e caloroso della Romagna.