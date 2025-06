Cesenatico: intensificati i controlli di Polizia Locale contro baby gang e sicurezza urbana: sequestrati un coltello e una mazza da baseball

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cesenatico, in collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare, ha rafforzato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria e ai giardini al mare, luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Sequestri e denunce

Durante i controlli presso la stazione di Cesenatico, è stato fermato un minore sospetto che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello di 23 cm, di cui 9 cm di lama affilata. Il ragazzo è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con conseguente sequestro dell’arma e affidamento alla potestà genitoriale.

In un altro intervento nei pressi dei giardini al mare, cinque giovani sono stati controllati mentre erano appartati in auto. Nel bagagliaio è stata trovata una mazza in alluminio lunga 80 cm, nascosta. Il giovane possessore non ha saputo giustificare l’arma ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria, con sequestro dell’oggetto.

Le parole del comandante Alessio Rizzo

«Stiamo intensificando i controlli sul territorio, concentrandoci soprattutto sul fenomeno delle baby gang in questo inizio di stagione — ha dichiarato il comandante Alessio Rizzo. — Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Polizia dell’Unione Rubicone e Mare, riusciamo a garantire un presidio più efficace per prevenire episodi di violenza, in particolare tra i giovani».