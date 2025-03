Cesenatico. Intensificati i controlli sul territorio da parte dei carabinieri

Proseguono senza sosta le attività di monitoraggio dei Carabinieri della compagnia di Cesenatico, impegnati a garantire la sicurezza nella zona. Nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno denunciato tre conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori al limite consentito. A tutti è stato ritirato il documento di guida per la successiva sospensione.

In un’altra operazione, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di hashish, con conseguente sequestro della sostanza. Un cittadino straniero è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia, mentre altri tre stranieri sono stati segnalati per aver rifiutato di fornire informazioni sulla propria identità.

Il resoconto dell’operazione ha messo in evidenza il ritiro di quattro patenti di guida, dieci infrazioni al Codice della strada, 19 perquisizioni, 203 persone controllate e tre esercizi pubblici ispezionati. I Carabinieri di Cesenatico continueranno a intensificare la loro presenza sul territorio nelle settimane a venire, attuando servizi mirati per garantire la sicurezza della comunità.