Cesenatico, lite familiare in strada: la figlia risponde male alla Polizia e viene denunciata

Oggi, lunedì 18 agosto, la Polizia di Stato è dovuta intervenire a Cesenatico per sedare una lite tra madre e figlia, scoppiata per motivi di poco conto lungo il viale Carducci, nella zona di Villamarina.

Gli agenti, impegnati nel presidio estivo della città, hanno notato una donna di 65 anni seduta su una panchina con il volto tra le mani, visibilmente turbata. Avvicinatisi per sincerarsi delle sue condizioni, hanno appreso che si trattava di un litigio familiare e che non c’era pericolo immediato.

Tuttavia, la figlia della donna, 38 anni, ha reagito con toni aggressivi e rifiutando di fornire le proprie generalità, sostenendo che la Polizia non dovesse immischiarsi nelle vicende private della famiglia. Dopo ripetute richieste da parte degli agenti, la donna si è finalmente decisa a collaborare, ma non ha potuto evitare di essere denunciata per essersi inizialmente rifiutata di identificarsi.

L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze, mentre gli agenti hanno potuto assicurarsi che la situazione familiare non degenerasse ulteriormente.