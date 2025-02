Cesenatico. Muro in cemento armato dal costo di 450.000 euro per salvare Valverde

La Giunta Comunale di Cesenatico ha approvato un progetto da 450.000 euro per costruire un muretto in cemento armato lungo 420 metri a Valverde, tra via Quasimodo e via Deledda. Questo intervento è finalizzato a proteggere gli spazi pubblici e privati dalle ingressioni marine, un problema aggravato dagli eventi atmosferici eccezionali del 2022. Il progetto, finanziato interamente dalla Regione Emilia-Romagna, rappresenta una misura di prevenzione importante per un’area particolarmente vulnerabile del territorio. Attualmente sono in corso sopralluoghi per le fasi future.