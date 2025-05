Cesenatico. Nota ufficiale del sindaco Matteo Gozzoli in merito all’intervento dei Carabinieri nella notte del 14 maggio

Cesenatico, 14 maggio 2025_ Il sindaco Matteo Gozzoli interviene con una nota ufficiale in merito ai fatti di cronaca accaduti nella notte sul territorio comunale.

«Parto con il ringraziare i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico – esordisce Gozzoli – che questa notte sono intervenuti prontamente in una situazione molto delicata. I fatti di cui abbiamo letto non appartengono a una realtà come Cesenatico e sono circoscritti, fortunatamente, a eventi rari e straordinari. Parliamo di un episodio molto grave e pericoloso in cui gli agenti hanno dimostrato prontezza d’intervento e grande professionalità. Appena appreso dell’accaduto ho parlato con il Maggiore Iori, Comandante della Compagnia di Cesenatico, e mi sono complimentato con lui e i suoi uomini. Mando un grande abbraccio alla donna che è stata coinvolta suo malgrado nell’operazione, spero che si riprenda al più presto e appena possibile mi metterò in contatto con lei».