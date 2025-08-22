Cesenatico omaggia Giulio Capiozzo: ponte intitolato e Ju Ju Memorial in scena

Un fine settimana all’insegna della musica e della memoria per Cesenatico, che rende omaggio a Giulio Capiozzo, storico batterista e cofondatore degli Area insieme a Demetrio Stratos. Sabato 23 e domenica 24 agosto la città celebrerà il musicista con due eventi significativi: la 23esima edizione del Ju Ju Memorial e l’inaugurazione ufficiale del ponte a lui intitolato.

La serata del memorial, organizzata dal figlio Christian insieme alla sorella Aisha e alla famiglia Capiozzo con il patrocinio del Comune, si terrà sabato alle 21 al Teatro Comunale a causa delle previsioni di maltempo (inizialmente prevista in Piazza Spose dei Marinai). L’evento sarà a ingresso gratuito e vedrà alternarsi sul palco diverse formazioni, tra cui il quintetto con Antonio Faraò al pianoforte, Roberta Gentile voce, Federico Malaman al basso, Luca Pasqua alla chitarra e Chicco Capiozzo alla batteria. A seguire si esibiranno il quartetto guidato da Ares Tavolazzi, «The Jazz Funkers» e il quartetto di Stevie Biondi. La serata sarà presentata da Alberto Antolini.

Domenica 24 agosto, alle 9.30, è prevista invece l’inaugurazione del ponte di viale Roma, che diventa ufficialmente il “Ponte Giulio Capiozzo”. La cerimonia vedrà lo scoprimento della targa commemorativa, offrendo alla città un ricordo quotidiano della figura del batterista e del suo contributo alla musica italiana.