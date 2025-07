Cesenatico. Polizia Locale: un deferimento e un arresto durante i controlli serali. Sequestrare 12 dosi di cocaina e 450 euro in banconote di piccolo taglio

Cesenatico, 5 luglio 2025_ Nella serata di giovedì 3 luglio il personale del Comando di Polizia Locale di Cesenatico – nell’ambito dei più ampi servizi finalizzati a garantire il controllo delle ore serali e notturne – ha effettuato una serie di controlli in materia di sicurezza urbana nell’area di Piazza Costa e viale Carducci con un’unità di rinforzo della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare. Alle ore 23 circa l’attenzione dell’equipaggio è stata attirata da tre ragazzi che si intrattenevano con fare sospetto all’interno di un’autovettura in sosta lungo il margine della via Dei Mille. Alla vista degli operatori uno dei soggetti, si è dato alla fuga lasciando cadere al suolo un involucro contenente 0,5 gr. di cocaina. L’immediata perquisizione degli occupanti ha permesso di rinvenire oltre ad arnesi da scasso, 12 involucri in cellophane termosaldati contenenti altrettante dosi di cocaina e circa 450 € in banconote di vario taglio. Al fine di completare gli opportuni accertamenti, gli uomini del Nucleo Sicurezza Urbana e Polizia Giudiziaria hanno rinvenuto ulteriori 2 dosi di cocaina e denaro contante presso una struttura alberghiera sita in Bellaria Igea marina rinvenendo.

Gli agenti hanno deferito in stato di libertà uno dei due uomini – albanese 40enne – per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e hanno arrestato l’altro uomo, anch’egli cittadino albanese. Il classe ’99 era giunto in Italia il giorno precedente sbarcando all’aeroporto internazionale di Rimini. Nonostante fosse incensurato, il fatto che in sole 24 sia stato colto dal personale del Comando di Polizia Locale in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, dimostra un preoccupante inserimento all’interno di un’organizzazione criminale già strutturata e sulla quale sono in corso le relative indagini al fine di disarticolare la piazza di spaccio.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Ringrazio gli uomini della Polizia Locale che sono sempre presenti sul territorio con pattuglie dedicate alla sicurezza urbana anche in orario serale, proprio adesso che la nostra stagione estiva sta entrando nel vivo», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

«L’intervento di giovedì sera denota capacità operativa e di osservazione ed un contributo determinate nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza sul territorio cittadino. Stiamo intensificando il controllo in questa fase estiva e ringrazio tutti gli agenti che stanno lavorando con grande senso di responsabilità», il commento del comandante Alessio Rizzo.