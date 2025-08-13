Cesenatico Ponente: domenica 17 agosto “Faber sulla Spiaggia”, omaggio a De André con gli Artenovecento

Torna anche quest’anno l’appuntamento estivo che celebra Fabrizio De André sulla spiaggia di Cesenatico Ponente. Domenica 17 agosto, a partire dalle 18:00, il Bagno PT – Paradiso Terrestre ospiterà il concerto degli Artenovecento, storica band che da oltre vent’anni propone le canzoni del cantautore genovese.

Il gruppo si esibirà in quintetto, con Matteo Peraccini (voce e chitarre), Emiliano Ceredi (chitarre, bouzouki, percussioni, voce), Gioele Sindona (violino, nyckelharpa, voce), Milko Merloni (basso e contrabbasso) e Federico Lapa (batteria e percussioni). Il repertorio spazierà dai grandi classici come Andrea, Creuza de ma, Via del Campo, Bocca di rosa, Volta la carta, fino a qualche brano più raro, per un concerto energico e coinvolgente sulla spiaggia romagnola.

La serata non sarà solo musica: a partire dalle 20:00, al termine del concerto, verrà servita la tradizionale paella preparata da Macio, preceduta da un antipasto di salsiccia e fagioli e accompagnata da sangria per tutti i partecipanti.

Prenotazioni obbligatorie al numero 331 7578602 entro venerdì 15 agosto.