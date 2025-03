Cesenatico. Pulizia delle reti bianche, pulizia delle reti neri e caditoie: in corso i lavori da parte di Hera

Interventi straordinari già effettuati in Piazza Comandini, via Abba e via Giusti

Cesenatico, 25 marzo 2025_ Dal 1°gennaio 2025 Hera è subentrata al Comune di Cesenatico nella gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche e sono subito partiti i lavori di pulizia delle reti bianche e delle reti nere e di pulizia delle caditoie che si trovano sul territorio comunale.

La pulizia delle reti bianche – e contestualmente delle caditoie – è stata pianificata in seguito a segnalazioni e criticità del territorio di cui si era a conoscenza. Nella zona di Ponente si è partiti dall’asse fognario che termina con l’impianto idrovoro impiegato a pompare le meteoriche del Porto Canale e dell’asse che segue via Cavour. Le vie interessate sono state via Cattaneo, via Sciesa, via Caboto, via Mameli e via Cadamosto fino all’innesto con via Cavour. Sono state rimosse anche numerose occlusioni da radici che impedivano il deflusso normale delle acque piovane, con conseguenti allagamenti stradali. Ulteriori interventi di pulizia sulle reti bianche sono in avvio anche nella zona di Zadina.

Inoltre, sono state avviate le operazioni di pulizia delle reti fognarie nere della zona del Porto Canale, compresi gli allacci delle attività di bar e ristorazione. L’intervento è stato effettuato in maniera preventiva e si proseguirà poi in via Baldini, via Squero e via Semprini. Nella zona di Villamarina ci si è concentrati sulle reti bianche di via Fermi con interventi prioritari in virtù dei frequenti allagamenti della zona. Si è potuta così rimuovere un’importante occlusione da radici al collettore che afferisce all’idrovoro di Piazza Volta risolvendo la criticità.

In Piazza Comandini è stato effettuato un lavoro di rimozione delle radici che occludevano gli scarichi e realizzato un collettore di collegamento, eliminando così i ristagni d’acqua che provocano frequenti disagi e collegando un collettore; in via Abba è stata realizzata ex novo una caditoia per risolvere problemi di ristagno dell’acqua; in via Giusti, all’incrocio con via Manzoni sono state realizzate due caditoie utili anch’esse a risolvere ristagni d’acqua frequenti. Agli interventi di pulizia reti bianche e nere che hanno caratterizzato queste ultime settimane, entro il mese di marzo saranno avviati interventi di pulizia a tappeto delle caditoie nelle zone a mare della ferrovia che interesseranno circa le metà delle caditoie dell’intero Comune.

Il territorio

Il territorio di Cesenatico conta 89 chilometri di rete fognaria bianca, 9500 caditoie, 57 scarichi e 13 sollevamenti. Dal 1° gennaio scorso questa ampia infrastruttura è gestita da Hera che provvede alla pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento sulle reti. Restano invece in capo all’Amministrazione comunale tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Hera ha condiviso con i nostri tecnici un primo avanzamento lavori dopo il passaggio di consegne avvenuto il 1° gennaio 2025 e siamo soddisfatti di come siano partite le operazioni che, oltre alla gestione ordinaria, hanno portato a termine una serie di interventi mirati. Si è cercato di partire dalle zone più turistiche in modo da lasciarle “libere” in questi mesi che portano all’avvio della stagione estiva, e il lavoro va avanti giorno dopo giorno. A seguito degli eventi alluvionali dello scorso anno sono già stati investiti € 700.000 per intervenire in maniera urgente, mentre nel bilancio triennale abbiamo previsto € 1.500.000 di investimento per potenziare le fognature bianche da qui al 2027», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

Comune di Cesenatico