Cesenatico. Quattro giovani condannati per aggressioni e rapine dopo adescamenti via chat di incontri gay

Un gruppo di quattro giovani, di età compresa tra 21 e 24 anni, è stato condannato a fine 2024 per aver adescato vittime tramite chat di incontri gay, per poi aggredirle, rapinarle e sequestrarle. Le operazioni illecite si sono svolte nel novembre scorso nelle zone di Cesenatico e Longiano.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, gli aggressori organizzavano incontri in luoghi isolati, dove una volta arrivati, le vittime – un uomo di 50 anni e uno di 40 – venivano aggredite con violenza. Gli assalti prevedevano il legamento, l’uso di maschere di Guy Fawkes e percosse che in almeno un caso hanno richiesto l’intervento dei sanitari. I malviventi sottraevano denaro, documenti e telefoni, poi caricavano le vittime in auto e le portavano a Santarcangelo, dove le costringevano a prelevare soldi da un bancomat prima di lasciarle abbandonate.

Le indagini dei carabinieri, avviate dopo che una delle vittime è finita in ospedale, hanno portato all’identificazione dei responsabili e alla loro cattura. Tutti e quattro sono stati giudicati davanti alla Gip Elisabetta Giorgi, con tre condannati a sei anni e sei mesi di reclusione, e il quarto a cinque anni e sei mesi. Oltre alla detenzione, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al risarcimento alle vittime.

L’episodio evidenzia le modalità di utilizzo delle piattaforme di incontri per scopi criminali e le conseguenze di tali azioni sul piano penale.