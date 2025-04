Cesenatico. Riqualificazione del molo di Levante: completato il muretto antiesondazione

Durante le festività pasquali verrà riaperto al traffico pedonale il passaggio sulla banchina

Cesenatico, 8 aprile 2025_ Continuano i lavori per la riqualificazione delle banchine del Molo di Levante e nei giorni scorsi è stato completato il muretto antiesondazione di 96 centimetri realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante la Baia in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate. Al muretto mancano solo le rifiniture e il rivestimento in pietra d’Istria mentre sono già stati completati anche tutti gli allacci per le caditoie. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione verrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa del territorio. Durante il periodo pasquale verrà aperto un varco in sicurezza all’interno della zona di cantiere per garantire il traffico pedonale in attesa di cominciare le operazioni di rivestimento della banchina con la pavimentazione. Proseguono anche i lavori nella zona terminale della banchina con la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti con gli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Da sabato 12 verrà inoltre rimossa la barriera antiesondazione per consentire l’accesso di clienti e fornitori delle attività presenti.

I lavori sono eseguiti dalla ditta “Pasqual Zemiro” di Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia e l‘investimento previsto è di € 1.500.000,00 che può contare per il 98% su un finanziamento regionale.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Sono stato sul cantiere insieme ai tecnici comunali e le operazioni proseguono anche se le mareggiate degli ultimi giorni hanno reso i lavori più difficili. Il muretto è già stato completato in attesa di essere rifinito e durante le festività pasquali garantiremo il passaggio pedonale in modo da favorire le attività presenti in quel tratto di banchina. Questo intervento ci permetterà di garantire maggior sicurezza e migliorare la zona anche dal punto di vista estetico, saremo pronti per l’inizio della stagione», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

