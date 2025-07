Cesenatico, sabato 26 luglio seconda serata di “Disco in Piazza” con Roberto Ferrari e la cantante cult Regina

Prosegue con grande attesa il calendario di “Disco in Piazza Cesenatico”: il secondo appuntamento è fissato per sabato 26 luglio alle ore 21.30 in Piazza Spose dei Marinai, con la presenza speciale di Roberto Ferrari accompagnato dalla celebre cantante dance degli anni ’80 e ’90, Regina.

L’evento propone non solo un DJ set, ma un vero e proprio concerto live, con un suggestivo scenario affacciato sul mare di Cesenatico. Roberto Ferrari, storico volto di Radio Deejay, porterà quattro diversi DJ set per una durata complessiva di due ore non-stop, caratterizzate da brani ricercati, remix esclusivi e un viaggio musicale che spazia dalle hit attuali fino ai grandi classici degli anni ’80 e ’90.

La performance sarà accompagnata da un palco attrezzato con oltre 20.000 watt di potenza sonora, effetti video spettacolari e giochi di luce che promettono di stupire il pubblico. A impreziosire la serata, oltre a Ferrari, anche un DJ vocalist e la cantante Regina con i suoi brani leggendari.

Roberto Ferrari è noto per la sua voce inconfondibile a Radio Deejay dal 1988 e per la lunga collaborazione con Dj Angelo nel programma comico “Ciao Belli”, che ha conquistato diverse generazioni anche grazie ai suoi celebri scherzi telefonici, come quello alla famiglia Cosentina nel 2003, ancora oggi molto apprezzato. DJ dal 1984, Ferrari ha realizzato oltre 2500 DJ set in tutta Italia, regalando momenti indimenticabili al pubblico.

L’ingresso all’evento è libero. Il calendario completo di “Disco in Piazza Cesenatico” prevede inoltre:

Venerdì 8 agosto, ore 21.30 in Piazza Costa, DJ set di Roberto Ferrari

Venerdì 22 agosto, ore 21.30 in Piazza Michelangelo, DJ set Roberto Ferrari con live di Nathalie Aarts

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Cesenatico nel proporre momenti di musica e divertimento all’aperto, valorizzando le piazze più suggestive della città.