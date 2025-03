Cesenatico. Sabato 29 marzo verranno inaugurati gli alloggi ERP “Libere Residenze” 

L’appuntamento aperto a tutta la cittadinanza è fissato alle ore 11 in via Galilei 19

Cesenatico, 24 marzo 2025_ La data da segnare in calendario è quella di sabato 29 marzo alle 11 con l’inaugurazione ufficiale dei 18 nuovi alloggi ERP che sono stati realizzati su un terreno confiscato alla criminalità organizzata nell’area dell’ex colonia Prealpi. “Libere Residenze” è il nome di questo nuovo importante edificio che ospiterà anche la sede di “Libera” di Cesenatico e che ha ogni alloggio dedicato a una vittima innocente di mafia con le porte d’ingresso che ne ricordano la memoria. L’inaugurazione è il coronamento di un percorso condiviso che ha visto un grande lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale, di Acer, della Regione Emilia-Romagna e di Libera. All’inaugurazione – oltre alle autorità cittadine, ai rappresentati di Libera e alla società civile che vorrà intervenire – sarà presente anche l’assessore regionale alle politiche abitative Giovanni Paglia.

L’edificio

L’edificio comprende 18 alloggi complessivi di cui 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali, 4 quadrilocali di cui uno specifico pensato per famiglie da cinque persone con spazi per l’assistenza alla persona. Gli abitanti complessivi sono 52 e ogni alloggio è stato progettato per essere pienamente accessibile a utenti diversamente abili e deambulanti con carrozzina. L’intervento complessivo ha previsto inoltre la realizzazione di un parcheggio pubblico con annessa area a verde e implementazione di tracciati di mobilità dolce al fine di migliorare la mobilità interna del comparto ed il collegamento con il contesto urbano.