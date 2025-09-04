Cesenatico, sabato 6 settembre “Disco in Piazza” con Roberto Ferrari e la regina della dance anni ’80-’90

La musica dance invade il mare di Cesenatico con una serata speciale: sabato 6 settembre, in Piazza Spose dei Marinai, arriva Roberto Ferrari, storica voce di Radio Deejay, insieme a Regina, cantante cult degli anni ’80 e ’90. L’appuntamento rientra nella rassegna “Disco in piazza Cesenatico”, sempre a ingresso libero, che si chiuderà proprio con questa data.

Non solo dj set, ma un vero concerto dal vivo per una serata che promette energia e spettacolo. Ferrari porterà infatti quattro diversi set per oltre due ore di musica non stop: un viaggio tra remix esclusivi, brani ricercati e hit senza tempo, dagli anni ’80-’90 ad oggi. A rendere ancora più potente l’evento, oltre 20.000 watt di pura energia, giochi di luce e spettacolari effetti video, accompagnati da un DJ vocalist.

La serata di sabato recupera la data originariamente prevista a luglio e rinviata causa maltempo, diventando così il gran finale di una rassegna che ha ottenuto grande successo in questa estate 2025.

Roberto Ferrari, protagonista della radio italiana dal 1988 e da 27 anni volto insieme a Dj Angelo del leggendario programma comico “Ciao Belli”, è amatissimo per i suoi celebri scherzi telefonici – su tutti quello cult alla famiglia Cosentina del 2003, ancora virale a distanza di vent’anni. Dj dal 1984, vanta oltre 2.500 eventi in console in tutta Italia. A Cesenatico porterà la sua esperienza trentennale e l’inconfondibile stile che ha fatto ballare generazioni intere.