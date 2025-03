Che bellezza! Se candidano Sinner, al posto di Kamala, vince. … di Sergio Pizzolante

E c’erano tutti. Tutti, tutte le grandi star americane, anche Taylor, Swift, la star che pesa quanto una finanziaria in Italia, che, dicono, può spostare la vittoria verso Kamala e che invece non ha spostato la vittoria verso Taylor, Fritz.

Si pensava l’ira di Dio verso Jannik e invece un pubblico educato, moderato, democratico diciamo, per niente trumpiano.

E che stadio! 24 mila persone, come una convention democratica o repubblica.

Rispetto per un grande.

Ho sentito l’applauso all’ingresso nello stadio, come per l’americano Taylor.

Il Presidente della Federazione Tennis americana, la più potente del mondo, che una volta dominava le classifiche del mondo, dice a Fritz che è lui la guida di una nuova generazione di tennisti americani, Sinner li ha battuti tutti, in una settimana, l’ultimo sotto gli occhi di Agassi, l’ultimo grandissimo.

E per fare tutto questo e’ bastato l’80 per cento di Sinner.

E lui che fa? Che dice?

Qual è la morale che ricava da tutto questo?

Eccola: ho capito che la testa è tutto, ho capito che devo migliorare, la battuta non è stata granché, ho capito chi mi è amico e chi no, dedico la vittoria a mia zia che sta male e che non starà più molto nella mia vita.

Punto, game, partita. Storia.