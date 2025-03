Che tristezza! Che sinistra! … di Sergio Pizzolante

Ad ora mi sembra che non ci sia alcun comunicato ufficiale del Pd sulla morte di Ottaviano Del Turco uno dei fondatori del Pd.

Non solo.

Molto mi ha diviso da Ottaviano Del Turco, non solo perché lui era della Cgil ed io della Uil.

Poi sono stato con lui quando il partito che aveva fondato, il Pd, lo lascio’ solo, molto solo, in quella brutta storia dell’arresto e dell’ azzeramento della sua Giunta abruzzese.

Una persecuzione evidente e violenta.

Il Pd è sempre stato dalla parte dei persecutori.

Non è stata la prima volta, non sarà l’ultima.

E’ successo con Pittella in Basilicata, con Oliverio in Calabria, con Bassolino in Campania.

Sempre.