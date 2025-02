“Il nostro supporto ha rilevato un pagamento dal suo conto”: Attenzione a SMS come questi, apparentemente provenienti dal vostro istituto di credito. “Invita l’utente a telefonare urgentemente… non chiamate, è una truffa per carpire i vostri dati sensibili”, l’allerta lanciata dalla Polizia. Ci sono altre segnalazioni?