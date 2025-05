Mara Favro: Secondo giorno di ricerche di Carabinieri e Vigili del Fuoco a Gravere, in Val di Susa. Sono state programmate nella zona in cui il suo cellulare sarebbe stato agganciato l’ultima volta. Grotte presso la Dora ispezionate da sommozzatori e speleologi. Per la donna scomparsa l’8 marzo da Chiomonte sono indagati dalla procura di Torino per omicidio e occultamento di cadavere l’ex datore di lavoro e il pizzaiolo ex collega. Qualcuno ha informazioni utili?