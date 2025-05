‘Chi l’ha visto’ ritrova in Francia 16enne Anastasia scomparsa a settembre

Ritrovata oggi Anastasia, la 16enne scomparsa da Viareggio a inizio settembre. Gli inviati di ‘Chi l’ha visto?’, Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti l’hanno trovata in Francia sulla base delle segnalazioni di due telespettatori, due amici veneti, uno dei quali risiede a Parigi, nella puntata di mercoledì scorso. La ragazza sta bene ed è in compagnia di Paul, il giovane che aveva conosciuto e frequentato nella sua città. “Stiamo bene”, ha detto Paul, “siamo innamorati e vogliamo sposarci”.

Il padre Giancarlo, in diretta ogni settimana nel programma di Rai 3, si era detto molto preoccupato per l’assenza della figlia, e ha ringraziato i due telespettatori che avevano visto la ragazza davanti a un supermercato francese e avevano chiamato la trasmissione in diretta.