Chiusura notturna della stazione di Rimini Nord sulla A14 per lavori di manutenzione

Nel corso delle notti di giovedì 20 e venerdì 21 marzo, la stazione di Rimini nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà interessata da una chiusura temporanea. Le restrizioni, che dureranno dalle 22:00 alle 6:00, riguarderanno sia l’ingresso in direzione di Bologna e Ancona sia l’uscita per i veicoli provenienti da Ancona. Per coloro che intendono utilizzare l’autostrada in quel lasso di tempo, si consiglia di considerare le alternative rappresentate dalle stazioni di Rimini sud o Valle del Rubicone. I lavori si rendono necessari per effettuare interventi di manutenzione sul margine della piattaforma autostradale.