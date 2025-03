Chiusura notturna sulla A14: lavori di pavimentazione tra Rimini Sud e Rimini Nord

Per permettere interventi di pavimentazione, il tratto dell’autostrada A14 compreso tra le uscite di Rimini sud e Rimini nord, in direzione di Bologna, sarà chiuso dalle 22:00 di giovedì 27 marzo fino alle 6:00 di venerdì 28 marzo.

Gli automobilisti in transito sono invitati a utilizzare la viabilità alternativa dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud. Il percorso consigliato prevede il passaggio sulla SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, e via Orsoleto, per poi rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord. Gli utenti sono pregati di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare il proprio viaggio in anticipo per evitare disagi.