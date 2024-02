Chiusura temporanea al traffico sulla strada statale 71 “Umbro-Casentinese-Romagnola”. Prevista per venerdì 9 febbraio 2024, tra le 9 e le 13

Venerdì 9 febbraio 2024, tra le 9 e le 13, Anas chiuderà temporaneamente la strada statale 71 “Umbro-Casentinese-Romagnola” nel tratto compreso tra i km 228,555 e 229,665, nel comune di Sarsina. Questo tratto di strada, riaperto solo agli abitanti lo scorso 18 gennaio, necessita di importanti lavori di ripristino a causa dei danni causati dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna nel maggio dell’anno scorso. La chiusura rimarrà in vigore per il tempo strettamente necessario per i lavori, e dopo di ciò le restrizioni precedentemente disposte rimarranno valide. Durante gli orari di chiusura, il traffico veicolare verrà deviato sulla SS 3 bis “Tiberina” tra l’uscita di Quarto e l’uscita di Sarsina Sud.