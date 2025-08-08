Chiusura temporanea del piano -2 del parcheggio dell’Ospedale di Stato (P4) il 12 agosto
Si informa che il piano -2 del parcheggio dell’Ospedale di Stato, noto come “P4” e situato sotto l’istituto di credito, resterà chiuso per l’intera giornata di martedì 12 agosto 2025. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti.
Per motivi di sicurezza, l’area sarà transennata a partire dalle ore 21:30 di lunedì 11 agosto.
Durante la giornata di chiusura, si invitano gli utenti a utilizzare gli altri parcheggi disponibili nelle vicinanze dell’Ospedale di Stato, in particolare il parcheggio multipiano in via La Toscana.
