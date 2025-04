Chiusure temporanee delle stazioni ecologiche ravennati per lavori di manutenzione straordinaria: si parte con Marina di Ravenna

Gli interventi, finanziati dal PNRR, sono finalizzati a migliorarne l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità. La prima stazione interessata sarà quella di Marina di Ravenna, che chiuderà al pubblico da martedì 22 aprile fino alla fine di giugno, per poi richiudere in autunno

Il Gruppo Hera, che si è aggiudicato uno dei finanziamenti previsti dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma di riqualificazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani, comunica che a partire dai prossimi giorni si darà il via a una serie di chiusure temporanee di alcune stazioni ecologiche, per consentire diversi lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria.

L’obiettivo degli interventi è migliorare l’efficienza, la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture a beneficio di tutti gli utenti, famiglie e aziende.

In particolare, i lavori riguarderanno modifiche impiantistiche in conformità all’evoluzione normativa, ampliamento delle capacità di stoccaggio di alcune tipologie di rifiuto, asfaltatura e ripristino di strutture deteriorate, installazione di dispositivi per migliorare la regolamentazione di accessi, potenziamento dell’illuminazione ordinaria e di emergenza, installazione di pesa a ponte carrabile, sostituzione dell’ufficio di guardiania con una struttura ecosostenibile e a impatto zero e rifacimento di cartellonistica e segnaletica.

La prima stazione interessata sarà quella di Marina di Ravenna, che chiuderà in una prima tranche al pubblico da martedì 22 aprile fino alla fine di giugno, per poi riaprire durante l’estate e chiudere nuovamente in autunno.

Durante il periodo di chiusura della stazione ecologica di Marina di Ravenna, verrà ampliato l’orario di apertura di quella di Lido Adriano, che sarà quindi aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 (alle 18.00 fino a fine aprile). Resta invariato l’orario nel weekend, il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

A fianco della stazione ecologica di Marina di Ravenna sarà allestita una postazione di raccolta stradale con carta/cartone, plastica/lattine, vetro, rifiuti vegetali, oli alimentari, abiti, pile e farmaci.

Hera ricorda che gli utenti possono utilizzare tutte le stazioni ecologiche della Provincia di Ravenna: quelle più vicine, oltre a Lido Adriano, sono quelle di Ravenna Nord (zona Bassette) e Ravenna Sud (via Don C. Sala). I giorni e gli orari di apertura si possono consultare su Il Rifiutologo, disponibile online e tramite l’apposita applicazione.

Successivamente, il programma di chiusure temporanee riguarderà tutte le altre Stazioni Ecologiche del Comune, ad eccezione di quella di San Pietro in Vincoli di recente realizzazione. Le prossime chiusure saranno a Mezzano (da metà maggio a metà settembre) e Roncalceci (da giugno a ottobre).

In caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store, dove sono riportate informazioni dettagliate sulla gestione di ogni materiale.

Si ricorda infine che è attivo il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio: l’appuntamento è prenotabile sia tramite Il Rifiutologo sia chiamando il servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.