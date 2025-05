Ci hanno liberato le donne in armi e gli americani. … di Sergio Pizzolante

Cosa avremmo pensato di un Conte o di un Fratoianni, greco o francese o di non so dove, ostili all’invio delle armi alle donne e ai ragazzi della Resistenza Italiana?

Quali arzigogolamenti retorici( si fa per dire…)si sarebbe inventato?

Di fronte a questo “maschilismo femminile” in armi.

Cosa avrebbe pensato una Elly o Ella di fronte a queste donne in armi?

Non so, vi diamo le armi ma attente ai colori delle giacche. Tipo.

Non so, vi diamo le armi ma solo per uso difensivo. Tipo.