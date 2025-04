Ciao Ermanno … di Sergio Pizzolante

E lo stimavo nonostante non ci andassi d’accordo.

Non mi piaceva, non gli piacevo.

Noi avevamo le nostre colpe, lui aveva le sue ragioni, ho però sperato si fermasse nel suo intento, non lo fece.

Poi, alcuni anni dopo, ci capitò di entrare in Parlamento insieme. Io per Forza Italia lui per il Pd.

E, con mia grande sorpresa, inizio’ una relazione cortese, molto cortese, oserei dire amichevole.

Parlavamo spesso, molto, insieme.

Cancellata la diffidenza reciproca di una volta, ci ritrovavamo a dialogare con amicizia e stima.

Che strana la vita. Pensi delle cose delle persone e poi scopri tutt’altro.