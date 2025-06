Città dell’Aria 2025 a San Marino: emissione di una nuova serie di francobolli dedicata al tema “Città dell’Aria” e una Mongolfiera al Parcheggio 7

La Repubblica di San Marino, da sempre attenta alla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e territoriale, rinnova il suo impegno nella promozione del turismo attraverso l’adesione al progetto Città dell’Aria, un’iniziativa che unisce territori, istituzioni e appassionati intorno al mondo del volo da diporto e sportivo.

Nato nel 2021, il progetto Città dell’Aria raccoglie oggi oltre 100 Comuni italiani, uniti da una forte vocazione aeronautica – storica, culturale, sportiva e economica – con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’avioturismo e sostenere la rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e campi volo come infrastrutture strategiche per il rilancio turistico e territoriale.

San Marino è stato tra i primi ad aderire al progetto, grazie all’iniziativa dell’Aeroclub San Marino, diventando la seconda firmataria dell’accordo. Su impulso della Segreteria di Stato per il Turismo, la Repubblica ha deciso di celebrare simbolicamente la propria adesione con un’emissione filatelica speciale.

Poste San Marino, infatti, è lieta di annunciare l’emissione di una nuova serie di francobolli dedicata al tema Città dell’Aria. Disponibile a partire da martedì 17 giugno 2025, la serie include un elegante foglietto contenente due francobolli da 1,30 euro ciascuno, stampati in tiratura limitata di 20.000 esemplari, di cui 5.000 già assegnati in prevendita.

Il design, curato da Bil Benefit, si ispira all’aeropittura futurista, movimento artistico che ha celebrato la modernità e la velocità attraverso l’esperienza del volo e la visione aerea del paesaggio.

Il primo francobollo è dedicato all’Italian International Balloon Grand Prix, una delle più prestigiose competizioni di mongolfiere al mondo, giunta alla sua 38ª edizione.

Il secondo raffigura il suggestivo borgo medievale di Gualdo Cattaneo, in Umbria, sede dell’Aviosuperficie del Sagrantino, da cui ogni anno si alzano in volo decine di mongolfiere colorate che sorvolano le colline umbre regalando uno spettacolo unico.

Nell’ambito delle iniziative legate all’emissione postale, nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno, presso il Parcheggio n. 7 di Città a San Marino, sarà presente una mongolfiera per il volo ancorato su prenotazione in loco. A tutti coloro che acquisteranno allo stand di Poste San Marino presso l’evento il folder con la serie postale Città dell’Aria 2025 verrà rilasciato un biglietto omaggio per vivere in prima persona il fascino del volo in mongolfiera.

Questa iniziativa vuole rendere omaggio alla bellezza del volo, sottolineando il legame tra arte, sport e territorio. Le Città dell’Aria rappresentano un esempio virtuoso di come il volo possa unire tradizione e innovazione, diventando strumento di valorizzazione delle eccellenze locali.

Dal 17 giugno, i francobolli saranno acquistabili presso lo Shop di Poste San Marino, in Piazzetta Garibaldi 5 – San Marino Città, e online sul sito ufficiale www.poste.sm.

L’evento e l’emissione sono promossi e sostenuti dalla Segreteria di Stato per il Turismo, che riconosce nel progetto Città dell’Aria un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra turismo, cultura e nuove forme di mobilità sostenibile.

Dichiarazioni:

Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Questa iniziativa promuove interessi legati al volo, alla sua storia e alle passioni che alimenta. San Marino da tempo, grazie a emissioni filateliche, ha spostato questo percorso che oggi si apre al mondo delle mongolfiere. L’iniziativa è un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra turismo, cultura e nuove forme di mobilità sostenibile.”

Presidente di Bil Benefit Luca Briziarelli e ideatore del progetto “Città dell’Aria:” Oggi siamo qui a presentare ufficialmente il francobollo che sarà emesso il prossimo 17 giugno. Un connubio ideale tra volo e filatelia, francobollo come veicolo e vettore per la promozione del territorio a livello internazionale e riscoperto della filatelia come veicolo di un messaggio”

Vice Direttore Generale Poste San Marino Isabella Bizzocchi:” Seconda edizione della serie dedicata all’ associazione Città dell’Aria. Il 17 giugno verrà emesso un nuovo francobollo, 2 immagini in un solo foglietto. La serie rappresenta un omaggio ai cieli e ai paesaggi dell’Umbria e all’amore per l’esperienza unica del volo in mongolfiera”

San Marino, 11 giugno 2025 / 1724 dFR