Clarissa Burt il 20 maggio a Cervia con “Il coraggio di essere”: una serata ispirazionale sul ruolo della donna oggi

In un mondo in continua trasformazione, dove essere donna significa spesso muoversi tra identità complesse, carichi familiari, lavoro e aspettative sociali, Cervia accoglie una voce autorevole per riflettere su queste sfide. Venerdì 30 maggio alle ore 18.00, nella suggestiva cornice della Sala Dorica in Corso Giuseppe Mazzini 34, si terrà l’incontro “Il coraggio di essere” con Clarissa Burt: attrice, imprenditrice, scrittrice ed esperta internazionale di empowerment femminile.

L’iniziativa è promossa dalla libreria “Bubusettete” e vedrà la partecipazione dell’Assessore Michela Brunelli, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Con il suo stile diretto e coinvolgente, Clarissa Burt accompagnerà il pubblico in un dialogo autentico e profondo: si parlerà di stereotipi e autostima, di ruolo nel mondo del lavoro, di equilibrio tra affermazione personale e benessere interiore. Un confronto aperto non solo alle donne, ma a tutti coloro che vogliono approfondire il valore del femminile nella società contemporanea e costruire relazioni più consapevoli e inclusive.

L’incontro sarà seguito da un aperitivo conviviale, occasione per continuare a dialogare in un’atmosfera informale e accogliente. L’ingresso è libero, ma è gradita la conferma di partecipazione.

Chi è Clarissa Burt

Volto iconico degli anni ’80, Clarissa Burt si afferma inizialmente come modella internazionale, per poi diventare celebre in Italia grazie alla pubblicità e alla televisione, partecipando a programmi condotti da grandi nomi come Raffaella Carrà e Fabrizio Frizzi. Ha lavorato con Francesco Nuti e partecipato alla 18ª edizione del Grande Fratello. Storica compagna di Massimo Troisi, nel 2003 ha ricevuto la cittadinanza italiana per meriti culturali dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Oggi vive negli Stati Uniti, dove si dedica al supporto delle donne vittime di abusi, continuando il suo impegno a favore dell’autodeterminazione e della dignità femminile.