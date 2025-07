Classica Giovani 2025 – V Edizione

Secondo appuntamento – Martedì 8 luglio ore 21.00

Chiostro dei Padri Servi di Maria, Valdragone – San Marino

a cura dell’Associazione Musicale Allegro Vivo

Prosegue con grande successo la V edizione di Classica Giovani, rassegna che porta alla ribalta i migliori talenti emergenti della musica da camera. Dopo il raffinato concerto inaugurale del duo pianistico Geri–Gasperoni, che ha conquistato il pubblico con una coinvolgente esecuzione a quattro mani, è in arrivo il secondo, attesissimo appuntamento.

Martedì 8 luglio alle ore 21.00 sarà protagonista il Trio Sheliak, ensemble formato da pianoforte, violino e violoncello, pronto a offrire una nuova serata di intensa espressività e virtuosismo musicale.

Premiato al Concorso Joseph Joachim 2025 e insignito del prestigioso Premio Abbiati 2024, il Trio Scheliak si distingue per un approccio profondo e appassionato alla musica da camera. Tre personalità diverse si fondono in un unico organismo sonoro, guidato da intuizione, empatia e fiducia reciproca. La loro ricerca artistica è incentrata sul dialogo vivo con il pubblico, sulla curiosità e sull’ascolto, rifuggendo il concetto di “musica assoluta” per riscoprire l’umano che si cela in ogni nota.

Fondato a Firenze nel 2019, il Trio ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Terzo Premio al Gianni Bergamo Classic Music Award 2024, il Premio Alberto Burri 2023, il Premio Luigi Nono 2023 (con menzione speciale per l’interpretazione della musica contemporanea) e il Premio Filippo Nicosia 2022.

Il programma della serata prevede due capolavori del repertorio per trio con pianoforte:

il Trio op. 1 n. 2 di Ludwig van Beethoven , autentico biglietto da visita con cui il giovane compositore iniziava a presentarsi all’esigente società viennese. Una pagina brillante e coinvolgente, nella quale già si intravedono i segni del romanticismo nascente;

, autentico biglietto da visita con cui il giovane compositore iniziava a presentarsi all’esigente società viennese. Una pagina brillante e coinvolgente, nella quale già si intravedono i segni del romanticismo nascente; il Trio in la minore di Maurice Ravel, omaggio alla raffinatezza e alla ricchezza timbrica del maestro francese. Una partitura straordinaria, in cui si alternano trilli, tremoli, armonici, glissandi e arpeggi: un vero banco di prova tecnico ed espressivo per i tre interpreti, chiamati a dar vita a una tessitura sonora densa, evocativa e moderna.

Una serata da non perdere, all’insegna della grande musica e del talento delle nuove generazioni.

I successivi appuntamenti della rassegna vedranno protagonisti il giovane e talentuoso pianista Michele Castaldo, lunedi 21 luglio e lunedì 4 agosto il duo Francesco Stefanelli – Nicola Pantani, recenti vincitori del secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Pinerolo.

La rassegna è realizzata con il patrocinio e il sostegno economico della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, nonché grazie al fondamentale contributo della Società Unione Mutuo Soccorso, di Giochi del Titano e di Titanform.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli allievi dell’Istituto. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro e parte del ricavato sarà destinato al sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico, confermando l’impegno dell’Associazione Allegro Vivo nella promozione non solo della cultura musicale, ma anche di progetti di solidarietà.