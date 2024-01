Cocaina in bocca e machete sotto la giacca, arrestato a Bologna

L’uomo, che si muoveva con un rottweiler, sorpreso a spacciare

Scoperto a spacciare cocaina in zona universitaria a Bologna, un tunisino di 22 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia. Durante l’operazione, gli agenti hanno notato che l’uomo utilizzava un rottweiler al guinzaglio come deterrente e aveva nascosto un machete di 50 centimetri sotto la giacca.

Il giovane, noto per diversi alias e con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, si muoveva tra piazza Verdi e via Petroni, scambiando la droga con diverse persone, che cercava di mimetizzare in bocca. Uno dei suoi incontri è stato intercettato dagli investigatori, che hanno fermato l’acquirente e successivamente il 22enne.

Effettuare la perquisizione non è stato semplice, dato il nervosismo dell’animale, ma grazie all’aiuto di un suo conoscente, gli agenti sono riusciti a tenere al guinzaglio il cane e procedere con l’ispezione. Durante la perquisizione, sono stati trovati sette involucri di cocaina, per un peso totale di poco più di 3 grammi, e un ammontare di 520 euro in contanti. Inoltre, sono stati sequestrati un coltello e un machete in possesso del 22enne.