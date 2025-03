I colloqui tra i funzionari russi e statunitensi, in corso da diverse ore a Riad, hanno portato a un confronto intenso ma costruttivo, con i negoziatori che si sono dichiarati soddisfatti dei progressi compiuti. Grigory Karasin, uno dei principali negoziatori russi, ha definito “utili” le discussioni, sottolineando che i contatti continueranno nel prossimo futuro.

Tregua parziale in Ucraina: dialogo e speranze

Dopo 12 ore di colloquio, le delegazioni russa e statunitense hanno raggiunto una posizione di dialogo che potrebbe preludere a una possibile tregua parziale in Ucraina. Karasin ha sottolineato che le trattative sono state “intense e difficili”, ma che hanno avuto risultati positivi per entrambe le parti. Ha aggiunto che l’obiettivo è proseguire il dialogo, includendo la comunità internazionale e, in particolare, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per ampliare il coinvolgimento di altri paesi.

Un passo verso la distensione

La sensazione generale tra i partecipanti è che ci sia stato un progresso significativo verso la distensione, con entrambe le parti che sembrano disposte a lavorare insieme per cercare soluzioni concrete. “Il dialogo è necessario e costruttivo, e gli americani sono anche loro interessati a proseguire”, ha dichiarato Karasin.

I negoziatori russi si preparano ora a tornare a Mosca, con la delegazione che dovrebbe partire da Riad nel corso della giornata, come confermato dal senatore Vladimir Dzhabarov. “Ci aspettiamo che la delegazione torni a Mosca questa sera”, ha aggiunto il politico.