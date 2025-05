COLORIFICIO SAMMARINESE CELEBRA 80 ANNI DI STORIA NEL MONDO DEL COLORE

La storica azienda Colorificio Sammarinese S.p.A., riconosciuta per i prodotti vernicianti per l’industria, l’edilizia e il motorsport, celebra il suo 80esimo compleanno dalla fondazione.

Un traguardo importante per una realtà imprenditoriale che ha saputo negli anni rinnovarsi, generare valore per la comunità e il territorio e affermarsi in Italia e all’estero per le sue specialità quale Samoline, la pittura tracciante per circuiti sportivi che rende sicure e spettacolari le piste di motoGp e F1 del mondo. Ma il 2024 costituisce soprattutto l’inizio di un nuovo capitolo con il rilancio di posizionamento sul mercato e l’adozione di una strategia per la crescita e la competitività.

I festeggiamenti hanno preso il via ieri 25 ottobre nella splendida location del Grand Hotel Rimini con una convention e un evento che hanno coinvolto più di 180 persone: i soci Masi-Mularoni, Grigolin e Ugolini hanno vissuto momenti intensi e significativi insieme a clienti, collaboratori e partner. Benedetta Masi, amministratore delegato dal 2018, nominata Presidente alla guida dell’azienda il 1° agosto di questo anno, afferma “I comuni valori, il senso di appartenenza e la condivisione degli obiettivi di impresa hanno trasformato la giornata in una festa carica di orgoglio ed energia”.

Sabato 26 ottobre soci, clienti, dirigenti e collaboratori di Colorificio Sammarinese, introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari EsteriLuca Beccari, sono stati ricevuti in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi. Un grande onore riservato a questa azienda che dal 1944 garantisce occupazione e sviluppo e, come ha riferito Tito Masi, presidente di Colorificio Sammarinese per 15 anni, ha conosciuto le difficoltà di tutte le fasi storiche e ha reagito sempre imprimendo una spinta nuova, immettendo risorse e investendo in tecnologia, mercati, competenze. Con le sue eccellenze di prodotto è ambasciatrice nel mondo della capacità imprenditoriale della piccola Repubblica.

Poste San Marino SpA, ha dedicato un foglietto filatelico all’80° anniversario di Colorificio Sammarinese, riconosciuta come una delle Eccellenze sammarinesi. Sul francobollo è raffigurata l’opera dello street artist Basik: la composizione simboleggia il valore delle relazioni fra le persone che, nel condividere le competenze e l’impegno per il futuro, fanno la differenza sommando tutti i loro talenti.

“La Formula del Futuro” è il tema che accompagna le iniziative per le celebrazioni degli 80 anni dell’azienda ma è anche un impegno, una dichiarazione di intenti per Colorificio Sammarinese sul suo percorso di crescita: potenziarsi, specializzarsi e migliorare la vita delle persone attraverso il potere del colore.