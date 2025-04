Colpo all’alba a Riccione: abiti griffati per bambini rubati con un’auto-ariete

Ancora una volta la moda di lusso finisce nel mirino. All’alba di martedì 29 aprile, intorno alle 4:45, ignoti hanno messo a segno un colpo fulmineo alla Boutique Gaudenzi Kids in via Corridoni, nel cuore della città.

La dinamica è da film: i ladri hanno utilizzato un’automobile come ariete per sfondare la vetrina del negozio, specializzato in abbigliamento firmato per bambini. Una volta aperto un varco, si sono introdotti all’interno e in pochi minuti hanno fatto incetta di capi griffati, per poi darsi alla fuga a bordo della stessa auto usata per la spaccata.

Indagini in corso, caccia ai ladri

L’allarme è scattato immediatamente, facendo convergere sul posto i Carabinieri di Riccione e il personale della vigilanza privata. L’intervento è stato rapido, ma i malviventi si erano già dileguati nel buio, lasciando dietro di sé la scena del furto e una vetrina completamente distrutta.

Al momento il bottino è in fase di quantificazione, ma si teme che il valore dei capi rubati possa essere elevato, vista la fascia alta della merce trattata dal punto vendita.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione il modus operandi del commando e individuare i responsabili. Non si esclude che si tratti di una banda specializzata, forse già coinvolta in altri furti simili.