Come va il mondo? Male. Che dice il cielo? Tuona … di Sergio Pizzolante

C’è da essere esterrefatti, Israele e Palestina, l’Ucraina, Trump, il neonazismo in Germania, L’antisemitismo nelle piazze e nelle università, i partiti e i giornali putinisti in Italia, la Cina comunista a dominazione capital comunista, l’Occidente che si autoaccusa dei mali del mondo mentre i mali del mondo, estremismo, neo fascismo e neo comunismo, tornano ad avanzare.

Abbiamo vissuto gli anni 80/90 cercando di stare a cavallo di un mondo che cercava la libertà per tutti, che conquistava spazi di democrazia, che vinceva i regimi autoritari e totalitari, che guardava ai regimi religiosi e ai fanatismi di ogni tipo con la giusta preoccupazione, un mondo in cui le culture antidemocratiche erano considerate un male, col quale magari dover convivere, a volte,col quale cercare magari compromessi, spesso, ma un male.

Il mondo sembra aver cambiato paradigma.

Fuori e dentro di noi. Nelle nostre menti anche.

Ormai disabituate a dare importanza ai valori della libertà e della democrazia come quando eravamo ragazzi.

Le piazze si riempiono per Hamas e non per le ragazze iraniane e non per i bambini ucraini e non per le donne afghane alle quali è proibito mostrare il volto, studiare, lavorare, cantare.

Cantare, nemmeno ai tempi della schiavitu’, dai romani alle piantagioni di cotone in America si proibiva agli schiavi di cantare.

Va così il mondo.

Ed ogni calcolo, nel dibattito politico e mediatico, è su quel che conviene, quel che sembra convenga, a noi, adesso subito, mai domani e non solo per noi. Siamo attaccati alla temperatura del termosifone e non vediamo il gelo degli scantinati in Ucraina e il buio freddo delle capanne afghane.