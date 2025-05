Comitato Fair Play San Marino in trasferta a Olympia Grecia

Sarà l’antica Citta di Olimpia Grecia ad ospitare i lavori del 30th Congresso Europeo di European Fair Play Movement (EFPM) sul tema: “ Fair Play Education to foster inclusion in Sport”, (Educazione al Fair Play per favorire l’inclusione nello sport“) con un ricco programma che prevede l’Assemblea Generale Elettiva del Presidente e Comitato Esecutivo EFPM 2025-2028 e la Cerimonia di premiazione dei Premi Fair Play europei 2025 ed altri momenti presso la Sede dell’Accademia Olimpica Internazionale con il supporto dell’Accademia Olimpica Grecia in programma nei giorni 16-20 maggio 2025.

I diversi Comitati Nazionali Fair Play presenti nei 42 Paesi assieme ad altre Associazioni Internazionali e Ospiti si ritroveranno ad Olympia dove parteciperà anche una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) all’atteso evento internazionale.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP