Comitato giù le mani dall’Ospedale di Novafeltria. Manca l’anestesista, si ferma mezzo ospedale: parte la denuncia

Ci risiamo , nell’Ospedale di Novafeltria va in ferie l’anestesista e non si provvede a sostituirlo e poco importa se questa figura è indispensabile nel punto di primo intervento , nei reparti dove si somministrano terapie ambulatoriali ( endovenosa di ferro ) ,nell’esecuzione di Tac con mezzo di contrasto , nei reparti di degenza ecc.. Non sappiamo se questo fatto possa integrare il reato di interruzione di servizio ma nel dubbio , Silvana Travaglini , messa al corrente del fatto ha provveduto a sporgere denuncia nei confronti della AUSL della Romagna .

“l’ho fatto perché trovo inaccettabile il fatto che l’unica figura di anestesista che opera nell’Ospedale di Novafeltria non venga sostituita , interrompendo di fatto tutta una serie di attività e facendo venire a meno la guardia attiva nel Pronto Soccorso. Se nell’Ospedale di Rimini viene a meno una figura di anestesista non succede praticamente nulla . A Novafeltria si ferma mezzo ospedale. Anno scorso abbiamo denunciato la questione a mezzo stampa e siamo stati smentiti adesso basta spiegheranno loro al Giudice il perché ed il percome “

Novafeltria 5/11/2024

il Presidente pro tempore del Comitato

Livio Cursi