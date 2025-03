Commento finale stagione A1 Ginnastica Riccione Academy

La Ginnastica Riccione Academy fa bella figura alle Final Six di Firenze, dimostrando di non aver conquistato la finale scudetto per una casualità. Le ragazze del direttore tecnico Anton Stolyar hanno chiuso al sesto posto, con gli stessi punti speciali nelle sfide (20) di Vercelli, Trieste e Cesena, e, per quanto riguarda il punteggio complessivo, a quota 147.100, a un solo decimo dalla Renato Serra (147.200) e a quattro decimi da Trieste (147.500), che ha schierato due azzurre che di recente hanno partecipato agli Europei Junior.

“Siamo orgogliosi perché abbiamo confermato di essere tra le migliori sei società e squadre d’Italia – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. La nostra sfida di semifinale è stata di tutto rispetto: abbiamo strappato punti sia alla Brixia che alla Renato Serra. Insomma, le nostre ragazze si sono fatte rispettare. Le note positive sono state la crescita importante di tutte le ragazze, in particolar modo di Rebecca Aiello, cresciuta in tutti gli attrezzi e che alle parallele ha fatto registrare il quinto miglior punteggio di giornata. Zoja Szekely, sempre alle parallele, ha ottenuto il terzo miglior punteggio, così abbiamo avuto due ginnaste di Riccione tra le prime cinque in questo attrezzo. Credo sia motivo di orgoglio per le atlete stesse e per noi. Le ragazze a Firenze, nonostante l’emozione per questa prima partecipazione non solo alle Final Six scudetto ma anche al campionato di A1, hanno gareggiato a testa alta. Arianna Aurilio ha portato per la seconda volta un avvitamento a volteggio, migliorato rispetto alla gara precedente. Adriana Poesio ha portato un nuovo corpo libero che, grazie alla coreografia di Linda Pigozzi, ha coinvolto il pubblico con una tarantella particolare, contribuendo al risultato della squadra”.

Rebecca Aiello dal 31 maggio al 2 giugno parteciperà, a Mulhouse, alla finale nazionale a squadre del campionato francese, in prestito al Femina Sports Monaco. Il 7, 8 e 9 giugno Adriana Poesio (Senior 1), Arianna Aurilio (Junior 3) e Rebecca Aiello (Junior 3) parteciperanno, a Padova, alla Coppa Campioni, qualificante per i Campionati Italiani Assoluti di luglio a Cuneo. Uscendo dalla palestra, dall’11 al 15 giugno tutte le ragazze italiane della squadra di A1 sosterranno gli esami di idoneità alle Maestre Pie di Rimini. Mentre Aurora Pilolla, che il 14 maggio è stata operata al ginocchio, tra qualche giorno tornerà in palestra, ma per rivederla in gara ci vorranno sei/otto mesi. Dopo gli ultimi appuntamenti comincerà la preparazione estiva, con lo studio di elementi nuovi, con difficoltà maggiori, da proporre in autunno nel Campionato Italiano Gold.

“La nostra società – conclude Poesio – è molto orgogliosa del lavoro svolto dai nostri tecnici e molto soddisfatta del rendimento delle ragazze, una squadra giovane, con due quattordicenni e due sedicenni, che non si è mai intimorita. Di più non avremmo potuto chiedere. Abbiamo espresso una bella ginnastica e tutta Italia ha visto il lavoro che stiamo portando avanti a Riccione. Questo ci dà le motivazioni per continuare a stupire noi stessi e gli altri”.