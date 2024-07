COMMERCIALISTI RIMINI: PREMI DI STUDIO A GIOVANI LAUREATI AL CAMPUS DI RIMINI PER AGEVOLARE L’ESPERIENZA ALL’INTERNO DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Rimini, 29 luglio 2024 – Due premi di studio a sostegno di giovani commercialisti. La Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini mette in palio anche nel 2024 un premio in denaro destinato ai laureati al Campus di Rimini – UNIBO nel Corso di Laurea Magistrale in amministrazione e gestione d’impresa.

I partecipanti al concorso dovranno esporre fra i requisiti la partecipazione al tirocinio in uno studio iscritto all’Albo di Rimini. In alternativa al tirocinio, l’iscrizione al Registro dei praticanti dell’Ordine di Rimini o all’Albo dei Dottori Commercialisti di Rimini.

“Consolidiamo con questa iniziativa il legame con il Campus universitario di Rimini – il commento di Paolo Gasperoni, Presidente della Fondazione – allo scopo di sostenere i giovani che al termine del corso di laurea guardano con favore all’esperienza all’interno di studi professionali, luoghi sempre più multidisciplinari nei quali è più rapido il processo di crescita tramite le esperienze”.

Il bando mette in palio 3.000 euro complessivi e prevede possano partecipare i laureati nelle sessioni dell’anno accademico 2022/2023, fra luglio 2023 e marzo 2024.

Il premio di studio verrà assegnato a chi ha la migliore media ponderata dei voti degli esami di profitto della laurea magistrale, incluse anche le eventuali lodi attribuite ai candidati.

Il bando si chiude il 31 ottobre 2024 e il 15 novembre sarà emesso il verdetto. Tutte le informazioni utili sono pubblicate sul sito www.fondazione.odcec.rimini.it e per contatti la mail di riferimento è [email protected]

Ufficio stampa: Smart Comunicazione