Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. ROSSI (Demos): ”E’ passato un mese dalla parafatura. E’ possibile avere il testo dell’accordo? Anche in lingua! Avanti con il Referendum!”

Alessandro Rossi, Gruppo misto: Ringrazio il Segretario per il riferimento, il personale del dipartimento Affari esteri per il lavoro svolto, voglio congratularmi per la fine della fase negoziale. E’ passato una mese da questo, anche se il consolidato degli accordi non è stato reso definitivo, credo non sia così impossibile avere già materiale in lingua per poterlo esaminare.

Il passaggio è anche un passaggio politico importante, la fine negoziale stabilisce il riconoscimento certo e l’apertura al mercato unico della nostra Repubblica.

Va gestita la tenuta rispetto politiche che sono in controtendenza rispetto quelle cui il nostro paese è abituato.

C’è da conoscere il contenuto dell’accordo e su questo penso sia possibile avere materiale anche in lingua di ciò che si è negoziato a un mese di distanza.

L’esposizione del Segretario è avvenuta a livello orale senza alcun supporto testuale.

Restano divesi aspetti aperti, quali sono i meccanismi di recepimento delle varie direttive europee rispetto l’accordo, abbiamo tempistiche?

Sul potenziale referendum: noi abbiamo proposto un Odg su questa tematica, è passaggio da svolgersi con un massimo di maturità, con approccio democratico e aperto nei confronti della cittadinanza.

Gli ultimi anni non sono caratterizzati da fiducia della cittadinanza verso la politica e questa distanza rischia di non far comprendere completamente le opportunità di questa prospettiva e una chiusura a priori è rischiosa.

Si può prevenire con la disanima degli strumenti a disposizione che non sono tanti, oltre al referendum.

L’ unico spazio sono un referendum propositivo di iniziativa popolare nella fase antecedente la ratifica o un referendum di iniziativa consiliare, inserendo nel testo della ratifica ciò che si vuole successivamente sottoporre a quesito.

Credo ci debba essere un momento di confronto per comprendere le strade migliori da intraprendere. (…) Dire