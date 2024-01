Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Sds Beccari: ”Concessione ‘last minutes’ sugli ”istituti di pagamento”. La reciprocità con la banche estere.

Sds Beccari: ”Altro aspetto, che è stata una concessione ‘last minutes’,è la differenziazione che nell’ambito della categoria banche l’integrazione viene considerata si per le banche, ma gli istituti di pagamento- che non sono banche- non sono legate all’integrazione delle banche. Il sistema di pagamenti può essere risolto anticipatamente rispetto al percorso con le banche. Questo assessment dovrà avvenire in modalità da definirsi, anche avvalendosi di organismi internazionali, come Fmi o Banca mondiale,

e deve dare ‘luce verde’ al singolo comparto, per attivare l’entrata e integrazione con i circuiti omologhi europei.

Senza ‘luce verde’ questa integrazione avverrà dopo ulteriore verifica, a distanza di un anno.

Quando parte l’integrazione, parte anche la possibilità per aziende, banche ed enti europei di entrare in reciprocità ad operare a San Marino. Il fatto che una banca estera venga a San Marino non deve essere vista come la banca che porta via conti correnti agli istituti sammarinesi, può essere una filiale partecipata che fa servizi territoriali e ci deve essere un elemento di sostanza richiesto dal Mercato unico. (…) DIRE