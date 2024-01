Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Sds Beccari: ”Esiste una clausola di salvaguardia su tutto l’accordo”

Sds Beccari: ”C’è stato un altro elemento di discussione particolarmente intenso. Su tutto l’accordo vale la clausola generale di salvaguardia, che dice quando l’applicazione dell’accordo genera gravi conseguenze economiche per il Paese, il Paese può chiedere la disapplicazione per quel comparto, ( e vale per le residenze etc…) ed è una clausola che hanno solo San Marino e Andorra. Non c’è reciprocità Ue. A fronte di questa clausola generale però l’Ue ha chiesto di inserire una clausola di salvaguardia per il suo lato: quando ci sono eventi o disallineamenti tali da arrecare danno di integrità al sistema finanziario europeo loro possono disapplicare la partecipazione di San Marino o Andorra in quello specifico comparto finanziario. Questo per quanto riguarda l’allagato sulle attività finanziarie.” (…) DIRE